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"المركزي" المصري يوضح مدى انكشاف البنوك على "سيليكون فالي"

مخاوف انهيار "إس.في.بي" أصداء في جميع أنحاء العالم

دبي - العربية.نت
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قال البنك المركزي المصري، إنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرًا بالأوضاع المالية التي يتعرض لها بنك "سيليكون فالي" الأميركي، المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة.

وأضاف البنك، في بيان، أن البنوك المصرية لا تمتلك أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى "سيليكون فالي".

يذكر أن بنك سيليكون فالي- "إس.في.بي" لم يكن معروفا لعامة الناس، فقد تخصص في تمويل الشركات الناشئة، وأصبح البنك الأميركي السادس عشر من حيث حجم الأصول.

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ويشكل انهياره أكبر فشل مصرفي منذ انهيار بنك واشنطن ميوتشوال عام 2008.

لم يتمكن البنك من التعامل مع عمليات السحب الهائلة لمودعيه، لا سيما شركات التكنولوجيا، ولم تنجح محاولاته الأخيرة لجمع أموال جديدة.

وكان لانهيار "إس.في.بي" أصداء في جميع أنحاء العالم إذ سارعت الحكومة البريطانية للحد من أي تداعيات ناجمة عن إغلاق وحدة البنك في المملكة المتحدة، كما ثارت مخاوف في دول مثل إسرائيل والهند حيث تعتمد شركات التكنولوجيا على هذا البنك.

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