"صندوق التنمية": 54 مليار ريال تمويلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2022

كشف صندوق التنمية الوطني السعودي، عن قيمة التمويل المقدم من منظومة التنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022، والتي تجاوزت 54 مليار ريال.

وشارك صندوق التنمية الوطني والجهات التابعة له، في فعاليات ملتقى "بيبان 23" الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في الرياض خلال الفترة بين 9 و13 مارس تحت شعار "فرص تصنع الريادة".

مادة اعلانية

وجاءت مساهمة الجهات التابعة لصندوق التنمية الوطني موزعة على برنامج كفالة بـ 30 مليار ريال، وصندوق التنمية الصناعية بـ 8 مليارات ريال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 7 مليارات ريال، وبنك التنمية الاجتماعية 5.5 مليار ريال، والشركة السعودية للاستثمار الجريء 1.7 مليار ريال، وبنك التصدير والاستيراد بـ 956 مليون ريال، وصندوق التنمية السياحي 780 مليون ريال، والصندوق الثقافي 111 مليون ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وألقى محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، كلمة خلال الملتقى سلّط فيها الضوء على أهمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المحلي، ووصفها بمحرك النمو الاقتصادي والعمود الذي يرتكز عليه الاقتصاد.

وقال إن صندوق التنمية يهدف لتمكين نمو الأعمال على مختلف مراحل نموها، من نشأتها وحتى أن تصبح منشأة صغيرة أو متوسطة، ومن منشأة محلية إلى شركة عالمية رائدة.

وأضاف أن الصندوق يعمل عبر برامج تمويلية مخصصة مقدمة من الجهات التابعة، على إزاحة العقبة الكبرى أمام المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتأمين التمويل المطلوب لتحويل خططها ونماذج أعمالها إلى شركات مزدهرة وناجحة.

ويسهم الملتقى في دعم ريادة الأعمال وتلبية طموحات رواد الأعمال عبر تعزيز تواصلهم مع الجهات التمويلية في المملكة، والمستثمرين وصناع القرار، كما يوفر الملتقى فرصة تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات، وتقديم أفضل الحلول للتغلب على التحديات.