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اقتصاد السعودية

اختتام ملتقى "بيبان 23" باتفاقيات تتجاوز قيمتها 52 مليار ريال

الملتقى حقق أرقاما قياسية في قيمة الاتفاقيات

دبي - العربية.نت
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اختتم ملتقى بيبان 23 فعالياته والذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ، خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الحالي.

وحقق الملتقى أرقاما قياسية في قيمة الاتفاقيات والإطلاقات تجاوزت 52 مليار ريال.

ووقَّعت "منشآت" اتفاقيات تعاون مع البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني وبنك ساب ومصرف الإنماء وغيرها.

ملتقى "بيبان" يشهد توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال في اليوم الأول اقتصاد اقتصاد السعودية ملتقى "بيبان" يشهد توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال في اليوم الأول

وأعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الملتقى تقديم منتجات تمويلية للمنشآت بقيمة 10.5 مليارات ريال لمدة 3 سنوات.

وأقيم ملتقى "بيبان 23" تحت شعار "فرص تصنع الريادة"، وشهد مشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.

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