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بنك سيليكون فالي (رويترز) مناسبة
بنك سيليكون فالي (رويترز)
اقتصاد أميركا

الرئيس التنفيذي الجديد: سيليكون فالي "يزاول أنشطته كالمعتاد"

قال في رسالة للعملاء: البنك سيقدم مزيداً من المعلومات فور توفرها

واشنطن - رويترز
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أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن تيم مايوبولوس، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك سيليكون فالي، أبلغ العملاء أمس الاثنين بأن البنك مفتوح ويزاول أنشطته كالمعتاد.

وفي وقت سابق من أمس، عينت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مايوبولوس، الرئيس التنفيذي السابق لفاني ماي، رئيسا تنفيذيا للكيان الجديد الذي تأسس باسم بنك سيليكون فالي إن.إيه بعدما سيطرت الجهة التنظيمية على مؤسسة إس.في.بي المالية عقب انهيارها الذي دفع الأسهم للهبوط وأثار مخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق العالمية.

ونقلت الجهة التنظيمية جميع ودائع بنك سيليكون فالي إلى هذا البنك الجسري وقالت إن جميع المودعين سيمكنهم الوصول لأموالهم اعتبارا من صباح أمس الاثنين.

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وقال مايوبولوس في رسالته إلى العملاء إن البنك سيقدم مزيدا من المعلومات فور توفرها.

وأضاف "أتطلع للتعرف على عملاء بنك سيليكون فالي... أتيت أيضا إلى هذا المنصب بخبرة في هذا النوع من المواقف. كنت جزءا من فريق القيادة الجديد الذي انضم إلى فاني ماي في أعقاب الأزمة المالية في 2008-2009 وعملت رئيسا تنفيذيا لفاني ماي من 2012 إلى 2018".

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