الرميان: استثمار 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية بقطاع المقاولات

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن الصندوق استثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية في قطاع المقاولات، ويستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا.

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يولي اهتماما وحرصا شديدا على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

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وأوضح أنه في إطار دعم التنمية الوطنية كأحد أهم ركائز استراتيجية الصندوق، فإن الصندوق وضع استراتيجية لتطوير 13 قطاع استراتيجي في المملكة، وإطلاق مبادرات لوضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك في تلك القطاعات على سبيل المثال، قدمت شركة "روشن" فرصا للقطاع الخاص عبر تخصيص 30% من أراضيها للمطورين العقاريين لبناء مساكن واعدة.

وتابع: "عملنا على تهيئة البيئة المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".

وأشار إلى الإعلان عن اتفاقيات خاصة بالقطاع الخاص في مؤتمر.