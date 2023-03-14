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سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز
سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب إسطنبول - رويترز
روسيا و أوكرانيا

روسيا: اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب سيمدد تلقائياً

انتهاء العمل بالاتفاق يوم 18 مارس الجاري

موسكو - رويترز
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ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقاً يتيح التصدير الآمن للحبوب من مواني أوكرانيا على البحر الأسود سيجري تمديده تلقائيا بعد انتهاء العمل به يوم 18 مارس/آذار ما لم يوجد اعتراض لدى أي من الأطراف المشاركة فيه.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن أيا من الأطراف المشاركة في الاتفاق لم يشر إلى انسحابه حتى الآن.

وأشارت روسيا أمس الاثنين إلى موافقتها على تجديد الاتفاق لكن لمدة توازي نصف مدة التمديد السابق البالغة 120 يوما. وتعهدت الأمم المتحدة ببذل كل ما يمكنها لضمان استمرار الاتفاق.

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ونقلت تاس عن المصدر قوله "ما لم يكن لدى الأطراف اعتراضات فسيستمر الاتفاق بعد 18 مارس".

وقال المصدر إن مدة تمديد الاتفاق لا تهم.

وتابع: "لو تم تمديد الاتفاق 60 يوما فسيستمر العمل به بعد 18 مارس وبعد 60 يوما ربما يثير أحد الأطراف مسألة إنهائه".

وتعرضت أسعار الذرة والقمح لضغوط بفعل آمال في تجديد الاتفاق.

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