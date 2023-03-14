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صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات: نولد فرصاً بمجالات يصعب على القطاع الخاص إطلاقها من الصفر

يزيد الحميد: سلسلة إمداد تصنيع السيارات تخلق فرصاً كبيرة للمستثمرين

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميد، إن الصندوق يمكن القطاع الخاص من دخول مجالات قد يصعب عليه إطلاقها من الصفر، مثل قطاع صناعة السيارات.

وأضاف يزيد الحميد، خلال جلسات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، أن استثمارات الصندوق في قطاع السياحة لن تغطي 20 إلى 25% من حجم وبرامج القطاع التي وضعتها الدولة.

وأوضح أن دور الصندوق كمستثمر طويل الأجل أن يتحمل مخاطر أعلى، ومن تلك القطاعات قطاع تصنيع السيارات، والذي وضعت له منذ سنوات عديدة جميع الممكنات ولم يتقدم أحد للاستثمار فيه من القطاع الخاص.

وتابع: "لذلك استثمرنا في لوسيد التي تبني مصانع في السعودية حالياً، وأطلقنا شركتين، ولن يعمل الصندوق في هذا القطاع وحيدا، لأنه يمثل سلسلة إمداد لتصنيع السيارات تخلق فرصا كبيرة حتى لصغار المستثمرين".

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