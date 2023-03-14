اقتصاد تونس
تونس تشتري 234 ألف طن من القمح اللين بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي
متعاملون: أقل سعر للشراء 292 دولارا للطن
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قال متعاملون أوروبيون إنه من المعتقد أن ديوان الحبوب التونسي اشترى ما يقدر بنحو 234 ألف طن من القمح اللين اليوم الثلاثاء في مناقصة دولية بالكمية نفسها.
ويعتقد أن أقل سعر شراء بلغ 292 يورو للطن.
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وقال المتعاملون إن التمويل اللازم للشراء سيوفره بنك الاستثمار الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي. والبنك إحدى الجهات التي ساعدت تونس في عمليات شراء في الآونة الأخيرة في ظل صعوبات مالية تعاني منها البلاد.
ويعني هذا أن الشراء تم باليورو على غير المعتاد.
وتستند النتائج إلى تقييمات المتعاملين. ومن الممكن الكشف عن المزيد من التقديرات التفصيلية للأسعار والحجم في وقت لاحق.
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