تونس تشتري 234 ألف طن من القمح اللين بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي

قال متعاملون أوروبيون إنه من المعتقد أن ديوان الحبوب التونسي اشترى ما يقدر بنحو 234 ألف طن من القمح اللين اليوم الثلاثاء في مناقصة دولية بالكمية نفسها.

ويعتقد أن أقل سعر شراء بلغ 292 يورو للطن.

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وقال المتعاملون إن التمويل اللازم للشراء سيوفره بنك الاستثمار الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي. والبنك إحدى الجهات التي ساعدت تونس في عمليات شراء في الآونة الأخيرة في ظل صعوبات مالية تعاني منها البلاد.

ويعني هذا أن الشراء تم باليورو على غير المعتاد.

وتستند النتائج إلى تقييمات المتعاملين. ومن الممكن الكشف عن المزيد من التقديرات التفصيلية للأسعار والحجم في وقت لاحق.