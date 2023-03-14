"ماسك" طالب بمقاضاته.. كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض السابق يرد

انتقد كبير المستشارين الطبيين لرئيس الولايات المتحدة السابق، الدكتور أنتوني فاوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إيلون ماسك، بعد أن اقترح الملياردير وجوب "محاكمة" فاوتشي"، حيث انتقد طريقة تعامله مع جائحة كورونا.

ورد فاوتشي على تغريدة في ديسمبر من "ماسك"، خلال ظهوره يوم السبت على شبكة "CNN"، قائلاً "إن الدعوات لمقاضاته كانت سفهاً"، "يحاكمني على أي شيء؟!"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وأضاف فاوتشي أن الانتقاد الواسع له أدى إلى تهديدات بالقتل ضده وضد أسرته.

وتابع: "لا تحب عائلتي، أن أتلقى تهديدات بالقتل طوال الوقت. في كل مرة يتصل شخص ما ويلقي ببعض الكلمات التافهة، والتي تعد معلومات مضللة وأكاذيب صريحة".

ويرى أن مثل هذا النوع من التصريحات غير مسؤولة وجنونية، ولكن لها تأثير سلبي عندما يأخذ الناس الأمر على محمل الجد ويبدأون تهديدك وعائلتك.

ويجادل منتقدو فاوتشي بأنه ضلل الأميركيين بشأن الأقنعة واللقاحات في الأيام الأولى للوباء، مشيرين إلى التقلبات المتكررة بشأن هذه القضية.

كما اتهمه الجمهوريون في "الكابيتول هيل" بالتقليل من شأن نظرية تسرب الفيروس من المختبر، والتي رفضها فاوتشي والكثير من وسائل الإعلام باعتبارها نظرية مؤامرة.

وتكتسب هذه النظرية زخماً الآن كتفسير لأصول "كوفيد-19"، حيث تقول العديد من الوكالات الأميركية إنه المصدر الأكثر ترجيحاً.