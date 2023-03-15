"العدل" اللبنانية تطالب باعتقال حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته
تأجيل جلسة استماع حاكم مصرف لبنان إلى غد الخميس بسبب عدم حضوره
طالبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، هيلينا إسكندر، اليوم الأربعاء بالقبض على حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المطالبة بالقبض على حاكم المصرف المركزي تأتي بموجب اتهامات بالتورط في في جرائم رشى وغسل أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير وإثراء غير مشروع.
وأضافت الوكالة الرسمية أن القرار يتضمن تجميد الحسابات المصرفية وحجز الأملاك العقارية للمتهمين وأزواجهم والأولاد القاصرين "لمنعهم من التصفف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
يأتي ذلك، فيما قال مصدران لوكالة "رويترز"، إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لم يحضر جلسة تحقيق في تهم فساد عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين بعد اعتراضات على الإجراءات من محامي سلامة.
يجري التحقيق مع سلامة في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس أموال عامة. ووجهت إليه تهم في لبنان حيث أرجأت السلطات القضائية الجلسة إلى غد الخميس.
ينفي سلامة الاتهامات ويقول إنها جزء من محاولة جعله كبش فداء بسبب الأزمة المالية في لبنان.
وفي الأسابيع الماضية، ذكر سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو/تموز. وقال سلامة إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية.
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