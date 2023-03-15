بنوك السعودية
رئيس "الأهلي السعودي": القيمة الاستثمارية لـ"كريدي سويس" ستتحقق مع تنفيذ خطة التحول
الخضيري: لا نعتقد أن كريدي سويس يحتاج لمزيد من الأموال
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قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار الخضيري، إن القيمة الاستثمارية لبنك "كريدي سويس" ستتحقق مع تنفيذ خطة التحول، التي نحن "سعيدون بتنفيذها".
وأضاف، الخضيري، إنه لا يعتقد أن كريدي سويس يحتاج لمزيد من الأموال.
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وأوضح أن البنك الأهلي السعودي، سيتخارج من كريدي سويس عند تحقيق القيمة المطلوبة للاستثمار.
كان البنك الأهلي السعودي، قد أعلن الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعملية زيادة رأس المال مع مجموعة كريدي سويس.
وقال "الأهلي السعودي" في بيان سابق، إن البنك أصبح مالكاً لما نسبته 9.88% من أسهم مجموعة كريدي سويس بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022م.
وأضاف، تكلفة مشاركته في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدت سويس بلغت 1.396 مليار فرنك سويسري، وهو ما يعادل 5.5 مليار ريال تقريباً.
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