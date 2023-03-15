رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي يستبعد تشديد القواعد التنظيمية للبنوك

قال رئيس لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، شيرود براون، أمس الثلاثاء إن على الكونغرس سن قواعد تنظيمية مالية لتعزيز اختبارات التحمل ومعايير رأس المال والسيولة لدى البنوك لكنه أضاف أن احتمالات اتخاذ مثل تلك الخطوة ما زالت ضعيفة.

وأبلغ براون تلفزيون بلومبرغ أن احتمالات تشديد الكونغرس للقواعد التنظيمية للقطاع المالي ضعيفة بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.

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وأضاف براون أنه يأمل ألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 21 و22 مارس /آذار.