اقتصاد العراق
رئيس وزراء العراق: الاتفاق على موازنة لمدة 3 أعوام يتفادى الأخطاء السابقة
شياع السوداني: الموازنة تعالج المشاكل المتراكمة
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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء إن خطة الموازنة، التى أعدتها حكومته، واقعية وتعالج المشاكل المتراكمة.
وذكر فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الاتفاق على موازنة لمدة 3 أعوام يتفادى الأخطاء السابقة.
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كما أكد ضرورة مغادرة المشاكل العالقة مع إقليم كردستان إلى مشروعات مستدامة.
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وقال السوداني: "لن نقبل أبدا بأن تكون أرضنا منطلقا لهجمات ضد دول الجوار " وأن حكومته مصممة على ضبط الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب".
وأضاف أن "بلاده تتطلع إلي شراكات مستدامة مع الشعوب الصديقة وأن العراق لن يكون ممرا للاعتداء على دول الجوار وعلى الجميع احترام سيادته".
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