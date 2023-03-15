اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبنى وزارة المالية الروسية في موسكو (رويترز)
مبنى وزارة المالية الروسية في موسكو (رويترز)
اقتصاد روسيا

روسيا تعتزم تعليق العمل باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول غير الصديقة

كرد على اتخاذ تدابير تقييدية من جانب الدول الغربية ضد موسكو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة المالية الروسية، أن وزارتي المالية والخارجية في روسيا الاتحادية تقترحان تعليق الاتفاقات الخاصة بتجنب الازدواجية الضريبية مع الدول المعادية حتى استعادة الحقوق الروسية.

وجاء في البيان: "اتخذت الدول الغربية، منذ عام 2022، بشأن روسيا تدابير اقتصادية تقييدية أحادية الجانب، بما في ذلك في فبراير من هذا العام، وتم إدراج روسيا، من قبل الاتحاد الأوروبي، في قائمة السلطات الضريبية غير المتعاونة، ما يسميها الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء".

وأضاف البيان "إن اتخاذ تدابير تقييدية من جانب واحد هو انتهاك للقانون الدولي، وبناءً على ذلك، فإن لدى روسيا أسباباً لاتخاذ تدابير جوابية"، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية".

روسيا تجمع 80 مليار دولار من احتياطيات الظل خلال عام على الغزو قصص اقتصادية اقتصاد روسيا روسيا تجمع 80 مليار دولار من احتياطيات الظل خلال عام على الغزو

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية الروسية ووزارة الخارجية الروسية اقترحتا على الرئيس الروسي، في هذا السياق، إصدار مرسوم بشأن تعليق الاتفاقات الخاصة بتجنب الازدواجية الضريبية مع جميع الدول التي اتخذت تدابير اقتصادية تقييدية أحادية الجانب ضد روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبان تغلق المكتبة النسائية الوحيدة في كابل بعد 6 أشهر فقط من افتتاحها طالبان تغلق المكتبة النسائية الوحيدة في كابل بعد 6 أشهر فقط من افتتاحها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط