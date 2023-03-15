"ستايت ستريت": بنوك ومؤسسات مالية تدرس فرص الاستثمار في السعودية

تطرق رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستايت ستريت" رونالد أوهانلي، إلى الفرص المتاحة في السعودية ولرغبة المؤسسات المالية الاستثمار في المنطقة والمشاركة في الازدهار المتوقع.

وقال أوهانلي في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق اليوم الأربعاء في الرياض، إن الطاقة والطاقة المتجددة في السعودية أصبحت قيادية على مستوى العالم، إضافة إلى السياحة والنمو الكبير للاقتصاد الاستهلاكي.

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وتابع: "هذا إلى جانب ما تم التطرق إليه حول زيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، وهو ما سيمنح قوة للاقتصاد في المستقبل المنظور".

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"نرى اقتصادا قويا جدا قرر التحول من الوقود الأحفوري يضاف إليه شيء آخر... بدعم من قوى عاملة مثقفة ومن النادر جدا رؤية مثل هذه الفرصة في العالم"، بحسب أوهانلي.

وأضاف أننا نرى توجها من جانب البنوك والمؤسسات المالية وغيرها لدراسة كيفية الاستثمار في هذه المنطقة والمشاركة في قصة الازدهار وليس فقط لدعمها بل المشاركة فيها، قائلا :"أعتقد أننا سنرى الكثير من هذه الاستثمارات الآن وفي المستقبل".