أقل عرض تلقته مصر في مناقصة لشراء قمح أوكراني عند 279.5 دولار للطن

قال متعاملون إن أقل عرض قُدم اليوم الخميس في ممارسة دولية لشراء قمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية في مصر بلغ 279.5 دولار للطن لشراء 60 ألف طن من القمح الأوكراني بنظام التسليم على ظهر السفينة.

وتم تقديم العرض من قبل "نيبولون".

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وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية للشحن في الفترة من 15 إلى 25 أبريل/نيسان.

وطالبت الهيئة الموردين بتقديم عروضهم على أساس التسليم على ظهر السفينة، على أن يكون الدفع عبر خطابات ائتمان مدتها 180 يوما.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الخميس، ومن المتوقع إعلان نتيجة الممارسة في وقت لاحق اليوم.

ومن بين العروض الأخرى التي قُدمت ما بلغ 304.95 دولار للطن من شركة جرين فلاور الروسية، و302.95 دولار من ذات الشركة، و312.92 دولار من سوفليه الفرنسية، و303.50 دولار من شركة رومانية وغيرها.