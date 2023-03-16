تيك توك
الصين: واشنطن لم تقدم أدلة على أن "تيك توك" يهدد الأمن القومي
الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بوقف قمع الشركات الأجنبية
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت وزارة الخارجية الصينية إنه على الولايات المتحدة وقف قمع الشركات الأجنبية، مضيفة أن واشنطن لم تقدم حتى الآن أدلة على أن "تيك توك" يهدد الأمن القومي.
وبحسب شركة تيك توك، فإن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، طلبت من مالكي "تيك توك" الصينيين بيع حصصهم في التطبيق أو مواجهة حظر محتمل في الولايات المتحدة.
مادة اعلانية
تأتي هذه الخطوة الجديدة في ظل المخاوف من إمكانية نقل بيانات مستخدمي "تيك توك"، في الولايات المتحدة إلى الحكومة الصينية، حيث لدى "تيك توك" أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
وأعربت "تيك توك" عن خيبة أملها من هذا الطلب الجديد من المسؤولين الأميركيين، مؤكدة أن ذلك لن يبدد المخاوف المتعلقة بأمن البيانات.
اقرأ أيضاً
-
"تيك توك" تدرس الانفصال عن "بايت دانس" حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدةيعتبر الانفصال الذي قد يؤدي إلى بيع أو طرح عام أولي لتطبيق الفيديوهات الشهير الملاذ الأخير قصص اقتصادية
-
"جي 42" الإماراتية تستحوذ على حصة في الشركة الأم لـ"تيك توك"تقييم "بايت دانس" عند 220 مليار دولار شركات
-
بأمر الحكومة.. "تيك توك" محظور بهواتف عمل الموظفين في هذه الدولةبلجيكا تحظر تطبيق تيك توك من هواتف العمل بالحكومة الاتحادية.. والتطبيق الصيني يقول إن القرار يستند إلى "معلومات خاطئة أساسا" تكنولوجيا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية