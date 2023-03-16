الصين: واشنطن لم تقدم أدلة على أن "تيك توك" يهدد الأمن القومي

قالت وزارة الخارجية الصينية إنه على الولايات المتحدة وقف قمع الشركات الأجنبية، مضيفة أن واشنطن لم تقدم حتى الآن أدلة على أن "تيك توك" يهدد الأمن القومي.

وبحسب شركة تيك توك، فإن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، طلبت من مالكي "تيك توك" الصينيين بيع حصصهم في التطبيق أو مواجهة حظر محتمل في الولايات المتحدة.

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تأتي هذه الخطوة الجديدة في ظل المخاوف من إمكانية نقل بيانات مستخدمي "تيك توك"، في الولايات المتحدة إلى الحكومة الصينية، حيث لدى "تيك توك" أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

وأعربت "تيك توك" عن خيبة أملها من هذا الطلب الجديد من المسؤولين الأميركيين، مؤكدة أن ذلك لن يبدد المخاوف المتعلقة بأمن البيانات.