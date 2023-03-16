صحيفة: المستشار الألماني لا يتوقع حدوث أزمة مالية جديدة

سعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تهدئة المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة جراء انهيار بنك "سيليكون فالي" والمشاكل في بنك "كريدي سويس" قائلا :"إن النظام المصرفي يتمتع بمرونة أكبر، وإن الاقتصاد أقوى مما كان عليه في المرة السابقة، وهو ما يضمن سلامة المدخرات".

وقال شولتس لصحيفة هاندلسبلات اليومية الألمانية "لا أرى أي خطورة... لم يعد النظام النقدي هشا كما كان قبل الأزمة المالية"، وذلك في إشارة إلى أزمة 2008 التي شهدت انهيار بنك ليمان براذرز.

مادة اعلانية

تأتي تصريحاته بعد أن اقترض بنك كريدي سويس ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة واستعادة ثقة المستثمرين، وبعد انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن شولتس قوله "ودائع المدخرين الألمان آمنة. ليس فقط بسبب المرونة الأكبر للنظام المصرفي واللوائح الأكثر صرامة، ولكن أيضا بسبب قوتنا الاقتصادية.

"ونرى أنه في الولايات المتحدة.. في بريطانيا العظمى.. ومؤخرا في سويسرا، يتصرف المسؤولون بسرعة وحسم".

كانت مجموعة "كريدي سويس" اتخذت "إجراء حاسما" لتعزيز السيولة عبر اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري وعرضت إعادة شراء الديون في محاولة لعكس اتجاه الانهيار في ثقة السوق.

وسيقترض البنك المتعثر عبر آلية تسهيلات السيولة، كما سيقدم مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنك من الديون المقومة بالدولار واليورو، وفقا لبيان.

وتأتي هذه التحركات - غير المسبوقة في بنك سويسري كبير منذ الأزمة المالية لعام 2008 - هي الأكبر حتى الآن لدعم ماليات بنك كريدي سويس، في مسعى لطمأنة الأسواق، مع انتقال عدوى الخسائر لتشمل أسهم بنوك كبيرة في أوروبا.