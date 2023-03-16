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طلب إعانة البطالة (iStock)
طلب إعانة البطالة (iStock)
اقتصاد أميركا

انخفاض أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية

انخفضت طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى عند 192 ألفاً للأسبوع المنتهي في 11 مارس

واشنطن - رويترز
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انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار الزخم في قوة سوق العمالة على الرغم من إلقاء الأزمة التي عصفت بالسوق المالية بظلالها على الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 20 ألفا إلى 192 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 11 مارس/آذار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 205 آلاف طلب في ذلك الأسبوع.

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