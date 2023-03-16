مستثمرو السندات يراهنون على خفض "الفيدرالي" سعر الفائدة 100 نقطة أساس
هبوط أسعار الفائدة الأميركية قصيرة الأجل وسط المخاوف التي تحيط بالبنوك
تظهر التداولات في سوق السندات أن المستثمرين ابتعدوا عن التوقعات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة ليراهنوا حالياً على خفضها بما يزيد على 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام الحالي.
وهبطت أسعار الفائدة الأميركية قصيرة الأجل أمس وسط المخاوف الحالية التي تحيط بالبنوك حيث تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 54 نقطة أساس إلى 3.71%، وهو أدنى مستوى منذ منتصف شهر سبتمبر.
وانخفضت الذروة المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية إلى أقل من4.8%، وأصبح الآن سعر الفائدة المتوقع بنهاية العام الحالي نحو 3.57%.
وبحسب رئيس الاستثمار في شركة "ريفا" التابعة للعثيم القابضة جميل حلاق، في مقابلة سابقة مع "العربية"، فإن انخفاض أسواق السندات بسبب أزمة تعثر "SVB"، أمر طبيعي ولكن يظل الاستثمار في أسواق السندات ضمن أفضل الخيارات لأنها تعطي حماية في حالات حدوث تذبذب وضغط على الأسواق حيث تعطي نوعا من التنوع.
-
مصدر في مصرف لبنان ينفي استقالة رياض سلامةحاكم مصرف لبنان باقٍ في منصبه حتى انتهاء ولايته بعد 5 أشهر اقتصاد
-
"الكابلات": حكم ابتدائي برفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم الماليالشركة تؤكد الاستمرار في العمل على تنفيذ خطة الإنقاذ وإعادة الهيكلة المالية شركات
-
الصين: واشنطن لم تقدم أدلة على أن "تيك توك" يهدد الأمن القوميالخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بوقف قمع الشركات الأجنبية اقتصاد