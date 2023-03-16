مصادر: إنقاذ "كريدي سويس" شجع المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 50 نقطة أساس ويتعهد بتقديم الدعم إذا لزم الأمر
قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن موافقة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة جاءت بعد تأمين بنك "كريدي سويس" لحزمة إنقاذ وهدوء الأسواق.
وأضافت المصادر أن واضعي السياسات انكبوا بتوتر على هواتفهم وتلقوا تحديثات الأسواق بانتظام من طاقم عمل المركزي الأوروبي في اليوم الأول من اجتماعهم أمس الأربعاء، إذ تسببت المخاوف حول "كريدي سويس" في هبوط أسهم البنوك على مستوى منطقة اليورو وأججت المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة.
وقالت المصادر إن الهبوط المفاجئ تسبب في اضطراب خطة المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى ووضع علامات استفهام حول التوقعات للاقتصاد والتضخم.
لكن المصادر أضافت أن قرار البنك المركزي السويسري بتقديم 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) إلى كريدي سويس الليلة الماضية ساعد في استقرار الأسواق المالية ومنح أغلب واضعي السياسات الثقة للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة كما كان مقررا.
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