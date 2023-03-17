صادرات الأسمدة المصرية تقفز 50%.. هذه قائمة المستوردين

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 50.2%.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تصدرت فرنسا قائمة أعلى عشر دول استيراداً للأسمدة من مصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، حيث سجلت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لها 326.4 مليون دولار، تلتها في المركزي الثاني المملكة المتحدة بقيمة 325.1 مليون دولار.

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وحلت البرازيل في المركز الثالث بقيمة 250.7 مليون دولار، ثم إيطاليا في المركز الرابع بقيمة 223.2 مليون دولار. وجاءت الهند في المركز الخامس بقيمة 207.1 مليون دولار، ثم رومانيا في المركز السادس بقيمة 151.2 مليون دولار.

وحلت اليونان في المركز السابع بقيمة 117.3 مليون دولار، ثم تركيا في المركز الثامن بقيمة 108.3 مليون دولار، ثم إسبانيا في المركز التاسع بقيمة 98.6 مليون دولار، وأخيراً بنغلاديش في المركز العاشر بقيمة 95.8 مليون دولار.

ووفق البيانات الرسمية، فقد حققت الصادرات المصرية قفزة كبيرة خلال العام الماضي بعدما ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى نحو 53.8 مليار دولار مقارنة بنحو 45 مليار دولار خلال العام 2021 بزيادة تبلغ نسبتها 19.5%. وفي المقابل، فقد بلغت قيمة فاتورة الواردات المصرية خلال العام الماضي نحو 80 مليار دولار.