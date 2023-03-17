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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تشتري قمحا أوكرانيا وسط محادثات لتمديد اتفاق الحبوب

في ممارسة دولية للشحن بين 15 و25 أبريل

القاهرة - رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، الخميس إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الأوكراني في ممارسة دولية للشحن بين 15 و25 أبريل/نيسان 2023.

وتأتي عملية الشراء في الوقت الذي تجري فيه محادثات لتمديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي تدعمها الأمم المتحدة وسينتهي العمل بها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

واقترحت روسيا تمديد الاتفاق، الذي يسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، لمدة 60 يوما فقط. ورفضت أوكرانيا ذلك.

وكان الاتفاق قد جرى تمديده من قبل لمدة 120 يوما وهناك مخاوف من أن يؤدي التمديد لفترة أقصر إلى مشاكل لوجستية.

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