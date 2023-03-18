مصر تتعاقد على استيراد دواجن برازيلية مجمدة
الكميات التي سوف تصل الموانئ المصرية تصل إلى 3362 طنا حتى 23 من مارس الحالي
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إنه تم التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد 25 ألف طن دواجن مجمدة.
وأضاف الوزير في بيان أن الكميات التي سوف تصل الموانئ المصرية (بورسعيد - الإسكندرية) حتى 23 من مارس الحالي سوف تصل إلى 3362 طن دواجن مجمدة.
وأكد الوزير أن ميناءي بورسعيد والإسكندرية قد تم اتخاذ التدابير اللازمة بهما لاستقبال تلك الكميات مع التأكيد على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً.
وأضاف أن تلك الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة الإسلامية بالبرازيل، ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضاً عند وصولها للأراضي المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ "أهلا رمضان".
وستطرح وزارة التموين يوميا كميات كبيرة من الدواجن البرازيلية المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بسعر 65 جنيها للكيلو، بحسب البيان.
وأفادت الوزارة أن شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل معارض "أهلا رمضان"، ويتم طرح تلك الدواجن بها بكميات كبيرة.
وأوضحت الوزارة أن الكميات المستوردة من الدواجن البرازيلية تساهم في استقرار السوق المحلية في أسعار الدواجن.
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