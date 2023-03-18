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دواجن برازيلي مجمدة (رويترز)
دواجن برازيلية مجمدة (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تتعاقد على استيراد دواجن برازيلية مجمدة

الكميات التي ‏سوف تصل الموانئ المصرية تصل إلى 3362 طنا حتى 23 ‏من مارس الحالي

دبي - العربية.نت
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قال وزير التموين ‏والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إنه تم التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد ‏‏25 ألف طن دواجن مجمدة.

وأضاف الوزير في بيان أن الكميات التي ‏سوف تصل الموانئ المصرية (بورسعيد - الإسكندرية) حتى 23 ‏من مارس الحالي سوف تصل إلى 3362 طن دواجن مجمدة.

وأكد الوزير أن ميناءي بورسعيد والإسكندرية قد تم ‏اتخاذ التدابير اللازمة بهما لاستقبال تلك الكميات مع التأكيد ‏على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً.

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‏وأضاف أن تلك الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة ‏الإسلامية بالبرازيل، ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ ‏من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة ‏التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضاً عند وصولها للأراضي ‏المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات ‏الاستهلاكية أو منافذ "أهلا رمضان".

وستطرح ‏وزارة التموين يوميا كميات كبيرة من الدواجن ‏البرازيلية المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا ‏رمضان" بسعر 65 جنيها للكيلو، بحسب البيان.

وأفادت الوزارة أن شركات ‏القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل ‏معارض "أهلا رمضان"، ويتم طرح تلك الدواجن بها بكميات ‏كبيرة.

وأوضحت الوزارة أن ‏الكميات المستوردة من الدواجن البرازيلية تساهم في استقرار ‏السوق المحلية في أسعار الدواجن.‏

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