اقتصاد الصين
ارتفاع واردات الصين في فبراير بأعلى وتيرة خلال عام
تباطؤ وتيرة انخفاض الصادرات الصينية الشهر الماضي
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ارتفعت الواردات في الصين بأكبر زيادة لها في عام خلال شهر فبراير الماضي، فيما تباطأت وتيرة انخفاض الصادرات.
ويشير ذلك إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من تأثير عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا.
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وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الواردات ارتفعت 4.2% لتصل إلى 197 مليار دولار في فبراير الماضي، بعد تراجع بـ 21.4% خلال يناير الماضي، لتمحو بذلك أربعة أشهر من الانخفاض.
وهبطت الصادرات بنحو 1.3% في فبراير إلى 214 مليار دولار، بينما كانت قد تراجعت بـ 10.5% في يناير الماضي.
ومع زيادة الواردات، تقلّص الفائض التجاري إلى 16.8 مليار دولار، وهو الأدنى منذ مارس 2021.
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