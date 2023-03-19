الصين تطلق حملة توظيف لخريجي الجامعات

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، إن الصين أطلقت حملة توظيف سنوية لخريجي الجامعات في المدن كبيرة ومتوسطة الحجم وسط مضاعفة السلطات لجهودها من أجل تحقيق هدف أكثر طموحا لخلق فرص العمل هذا العام.

وأفادت شينخوا بأن حملة التوظيف التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ستستمر من اليوم الأحد إلى 26 مايو/أيار.

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وتستهدف الصين توفير 12 مليون فرصة عمل في المدن هذا العام، ارتفاعا من الرقم المستهدف في 2022 وهو توفير ما لا يقل عن 11 مليون فرصة عمل. وتسعى الحكومة إلى إبقاء معدل البطالة المحتسب بناء على إجراء مسوح عند نحو 5.5%، هذا العام.

وقال رئيس الوزراء الجديد لي تشيانغ الأسبوع الماضي "تنمية الاقتصاد هي الحل الأساسي لتوفير الوظائف" وإن الحكومة ستواصل اتباع استراتيجية "التوظيف أولا".

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة المحتسب بناء على إجراء المسوح في الصين بلغ 5.6%، في فبراير/شباط لكنه بلغ 18.1 بالمئة في الفئة العمرية التي تتراوح بين 16 و24 عاما. وقال المكتب إن ارتفاع معدل البطالة في فبراير/شباط يرجع إلى عوامل موسمية.