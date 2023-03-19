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نهر النيل القاهرة (آيستوك)
اقتصاد مصر

مصر تستهدف 5% نموا اقتصاديا في موازنة العام المالي المقبل

يبدأ العام المالي لمصر في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي

دبي - العربية.نت
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قال متحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، إن مصر تستهدف معدل نمو 5% في موازنة العام المالي المقبل.

يبدأ العام المالي لمصر في يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران من العام التالي.

كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال إن مصر تستهدف معدل نمو 5.5%من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024.

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وأضاف الوزير تعقيبا على منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023-2024، أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى مستويات 5% في المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.

وأشار الوزير إلى استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.

وأوضح أن 2023 هو عام موازنة الأولويات التنموية والحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

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