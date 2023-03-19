مصر تستهدف 5% نموا اقتصاديا في موازنة العام المالي المقبل
يبدأ العام المالي لمصر في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي
قال متحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، إن مصر تستهدف معدل نمو 5% في موازنة العام المالي المقبل.
يبدأ العام المالي لمصر في يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران من العام التالي.
كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال إن مصر تستهدف معدل نمو 5.5%من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024.
وأضاف الوزير تعقيبا على منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023-2024، أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى مستويات 5% في المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وأشار الوزير إلى استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.
وأوضح أن 2023 هو عام موازنة الأولويات التنموية والحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
-
"أكوا باور" توقع اتفاقيات لمشاريع طاقة شمسية في أوزبكستان بقيمة 2.5 مليار دولارتتوقع بدء الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري بحلول الربع الثالث من عام 2025 والربع الثالث من عام 2026 شركات
-
انخفاض أرباح "أسمنت الشرقية" 25.91% إلى 143 مليون ريال في 2022أكدت أن هناك 6 عوامل وراء انخفاض الأرباح السنوية شركات
-
هيئة "المنافسة" السعودية توافق على صفقة اندماج "عناية" و"المتحدة للتأمين"أكدت على عدم وجود أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بصفقة الاندماج شركات