منتدى "المصارف العربية" يطالب بتعزيز الجهود في مجال الشمول المالي

طالب منتدى "الاستدامة والتمويل المستدام" الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بتعزيز الجهود في مجال الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا المشاركون في المنتدى في ختام أعماله اليوم، المصارف العربية إلى الاستفادة من تجربة البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، ونقلها إلى الدول العربية والتنسيق مع صندوق النقد العربي بأهمية تبني أهداف الصيرفة الخضراء وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".

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وشددوا على ضرورة تحقيق التكامل في الأهداف والسياسات بين البنوك المركزية والجهات الوطنية ذات الصلة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعوة المصارف العربية لدمج عناصر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن استراتيجياتها وعقد شراكات بين اتحاد المصارف العربية وعدد من الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال الاستدامة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية وتعزيز القدرات لدى المصارف العربية.