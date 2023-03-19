اقتصاد أميركا
وارن بافيت يجري مناقشات مع إدارة بايدن بشأن أزمة البنوك
انهيار سيليكون فالي وسيغنتشر يزعزع الثقة في النظام المصرفي
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قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" يوم السبت، إن الملياردير وارن بافيت أجرى مناقشات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الأزمة المصرفية.
وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية عن التعليق.
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وكانت "بلومبرغ" قد ذكرت في وقت سابق من يوم السبت، أن بافيت تواصل مع مسؤولين بالإدارة في الأيام الأخيرة بشأن الأزمة المصرفية.
وامتنع المصدر عن الخوض في تفاصيل المناقشات.
وتسبب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر هذا الشهر في زعزعة الثقة في النظام المصرفي، وأدى إلى موجة بيع لأسهم البنوك.
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