"المركزي" الإيراني: التوافق مع السعودية أتاح انفتاحا جيدا بمجال النقد الأجنبي

أصدر البنك المركزي الإيراني بيانا اليوم الأحد 19 قال فيه إن التوافق مع المملكة العربية السعودية حقق انفتاحا جيدا في مجال العملات الأجنبية.

وأضاف البيان أن المفاوضات المكثفة لفريق البنك المركزي مع السعودية وتآزر الجهاز الدبلوماسي مع الفريق الاقتصادي للحكومة، أسفر عن نتائج إيجابية في التواصل بين البنوك وحقق نتائج ملموسة.

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وأشار إلى أن هذه النتائج ستكمل سياسات الصرف الأجنبي للبنك المركزي، من خلال خلق قنوات مالية جديدة، وإنشاء خطوط ائتمان واستثمار للدول العربية، ستضع آفاقًا واضحة لإدارة سوق الصرف الأجنبي في المستقبل القريب.