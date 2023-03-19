اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المركزي الإيراني (رويترز)
المركزي الإيراني (رويترز)
اقتصاد إيران

"المركزي" الإيراني: التوافق مع السعودية أتاح انفتاحا جيدا بمجال النقد الأجنبي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصدر البنك المركزي الإيراني بيانا اليوم الأحد 19 قال فيه إن التوافق مع المملكة العربية السعودية حقق انفتاحا جيدا في مجال العملات الأجنبية.

وأضاف البيان أن المفاوضات المكثفة لفريق البنك المركزي مع السعودية وتآزر الجهاز الدبلوماسي مع الفريق الاقتصادي للحكومة، أسفر عن نتائج إيجابية في التواصل بين البنوك وحقق نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن هذه النتائج ستكمل سياسات الصرف الأجنبي للبنك المركزي، من خلال خلق قنوات مالية جديدة، وإنشاء خطوط ائتمان واستثمار للدول العربية، ستضع آفاقًا واضحة لإدارة سوق الصرف الأجنبي في المستقبل القريب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
محقق أميركي يكشف تفاصيل 7 أشهر من استجواب صدام حسين.. ماذا قال؟ محقق أميركي يكشف تفاصيل 7 أشهر من استجواب صدام حسين.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط