اقتصاد إيران
"المركزي" الإيراني: التوافق مع السعودية أتاح انفتاحا جيدا بمجال النقد الأجنبي
وضع القراءة
100% حجم الخط
أصدر البنك المركزي الإيراني بيانا اليوم الأحد 19 قال فيه إن التوافق مع المملكة العربية السعودية حقق انفتاحا جيدا في مجال العملات الأجنبية.
وأضاف البيان أن المفاوضات المكثفة لفريق البنك المركزي مع السعودية وتآزر الجهاز الدبلوماسي مع الفريق الاقتصادي للحكومة، أسفر عن نتائج إيجابية في التواصل بين البنوك وحقق نتائج ملموسة.
مادة اعلانية
وأشار إلى أن هذه النتائج ستكمل سياسات الصرف الأجنبي للبنك المركزي، من خلال خلق قنوات مالية جديدة، وإنشاء خطوط ائتمان واستثمار للدول العربية، ستضع آفاقًا واضحة لإدارة سوق الصرف الأجنبي في المستقبل القريب.
اقرأ أيضاً
-
رئيس هيئة السوق السعودية: دراسة طلبات طرح 80 شركة جديدةأكد أن مؤتمر القطاع المالي يعكس قوة اقتصاد المملكة أسواق المال
-
نشاط مكثف للسوق السوداء مع عودة المضاربات على الدولار في مصرجرى تداوله عند مستويات تتراوح بين 35 و35.60 جنيه قصص اقتصادية
-
"المركزي" الصيني يخفض متطلبات السيولة للبنوك العاملة لدعم الإقراضالصين تعمل على رفع السيولة في النظام المصرفي والحفاظ على استمرارية ارتفاع الإقراض اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية