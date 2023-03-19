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اقتصاد الصين

"المركزي" الصيني يخفض متطلبات السيولة للبنوك العاملة لدعم الإقراض

الصين تعمل على رفع السيولة في النظام المصرفي والحفاظ على استمرارية ارتفاع الإقراض

دبي - العربية.نت
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خفض بنك الشعب الصيني (المركزي) كمية السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك العاملة كاحتياطي في البنك المركزي وذلك في محاولة لرفع الإقراض ودعم الاقتصاد.

وذكر البنك أنه خفض نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية بمقدار ربع نقطة مئوية اعتبارا من 27 مارس الحالي.

ويعتبر التخفيض هو الثاني الذي يقوم به البنك المركزي منذ ثلاثة أشهر.

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وذكر اقتصاديون أن الخفض يأتي لرفع السيولة في النظام المصرفي والحفاظ على استمرارية ارتفاع الإقراض المسجلة في يناير وفبراير الماضيين.

وكان نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) شوان تشانغ نينغ، قال يوم السبت، إن البنك يعتقد أن انهيار بنك "سيليكون فالي" يظهر أن التحولات السريعة في السياسة النقدية بالاقتصادات المتقدمة لها آثار خطيرة على الاستقرار المالي، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

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