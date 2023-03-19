"صندوق الأوبك" يخصص 320 مليون دولار لتمويل مشاريع مكافحة تغير المناخ

وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، على تخصيص حزمة تمويلات جديدة بقيمة 320 مليون دولار، للربع الأول من العام الجاري 2023، ويعكس التمويل الجديد التزام الصندوق بتنفيذ خطته للعمل المناخي وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ.

وقال عبد الحميد خليفة مدير عام الصندوق فى بيان "جهودنا تساعد شركاءنا في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية على تعزيز سياساتهم المناخية، وتساهم في الوصول إلى الطاقة ودعم مشاريع البنية التحتية".

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وذكر أن مجلس إدارة الصندوق وافق على توفير التمويل اللازم لأربعة مشروعات منهم ثلاثة تدعم مكافحة التغير المناخي، الأول في شكل قرض بقيمة 50 مليون دولار إلى أرمينيا، لدعم سياسات زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ وفقا لـ"وام".

وشملت التمويلات قرضا بقيمة 150 مليون دولار إلى كولومبيا، لدعم قدرة الحكومة على التخطيط للعمل المناخي وتعزيز انتقال الطاقة، وقرض بقيمة 20 مليون دولار إلي سيشيل، لتعزيز الإصلاحات المتعلقة بالمناخ لتطوير الأراضي وأنظمة صيد الأسماك، وقرض بقيمة 100 مليون دولار إلى الهند للمساعدة في تمويل طريق دائري بطول 56 كيلومترًا يخدم أكثر من 4 ملايين شخص.

وفي سبتمبر الماضي اعتمد صندوق الأوبك أول خطة عمل مناخية، تلزمه بزيادة حصة تمويل المشاريع، التي تساهم في مكافحة تغير المناخ، إلى 40% حتى عام 2030، وتعميم الاهتمام بالأهداف المناخية وزيادة التكيف مع المناخ في مشاريع الطاقة والنقل والزراعة والغذاء والمياه والمدن الذكية.