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اقتصاد الخليج

"موديز": تأثير محدود لتعثر سيليكون فالي و"سيغنتشر" على مصارف الخليج

وكالة التصنيف الائتماني: التمويل الإسلامي ينمو بشكل سريع في بنوك الخليج

دبي - العربية.نت
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توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يكون تأثير تعثر بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر الأميركيين على مصارف الخليج محدودا كونها تتمتع بمرونة كبيرة تجاه هذه الأزمة.

وذكرت الوكالة أن ذلك يعود إلى امتيازات مالية واسعة ووجود دعم حكومي كبير عبر الميزانيات العمومية للبنوك.

وقالت "موديز" إن البنوك الخليجية ليست منكشفة على البنوك الأميركية التي انهارت، وليست عرضة للخسائر الكبيرة من سندات الدين المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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وأضافت أنه مع ذلك، فإن الآثار غير المباشرة لأزمة البنوك الأميركية ما زالت تتطور.

وفي سياق آخر، قالت وكالة التصنيف إن التمويل الإسلامي ينمو بشكل سريع في الأنظمة المصرفية الخليجية.

وأضافت أن الودائع في البنوك الإسلامية أقل تكلفة من البنوك التقليدية وتدعم ربحيتها لا سيما في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، قد خفضت نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الأميركي إلى "سلبي" من "مستقر" بعد أن أدى انهيار 3 بنوك كبرى إلى إذكاء المخاوف من توالي الأزمات.

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