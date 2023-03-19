نمو قيمة التجارة بين الإمارات والصين 18% في 2022
آل صالح: 9.3 مليار دولار رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة فى الإمارات
قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، عبدالله أحمد آل صالح، إن قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والصين حققت نموا بنسبة 18% العام الماضي لتسجل أكثر من 264.2 مليار درهم مقارنةً بنحو 223.8 مليار درهم في عام 2021.
وأضاف آل صالح، خلال اجتماعه مع تشان تشون جيانغ مساعد وزير التجارة لشؤون الاستثمار في جمهورية الصين الشعبية، على هامش أعمال منتدى الاستثمار الإماراتي الصيني في دبي، أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً وخليجياً مع الصين خلال عام 2021، وتشهد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نمواً مستمراً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومن أبرزها العقارات والنقل اللوجستي والتخزين والخدمات المالية والأنشطة التأمينية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
وصلت الاستثمارات الثنائية بين دولة الإمارات والصين قرابة 44 مليار درهم أو 12 مليار دولار أميركي حتى مطلع عام 2021 وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وذكر أن الصين تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في دولة الإمارات على المستوى العالمي، برصيد استثمارات أجنبية مباشرة وصلت إلى 9.3 مليار دولار حتى مطلع عام 2021، وحققت نمواً بنسبة 514.5% مقارنةً بمطلع عام 2013".
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