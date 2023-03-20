البنك الدولي: 7.9 مليار دولار تكاليف إعادة الإعمار بسوريا على مدار 3 سنوات

قدر البنك الدولي، تكاليف إعادة الإعمار بسوريا عند 7.9 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وتوقع البنك الدولي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 5.5% في 2023 بعد زلازل فبراير.

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كما توقع أن تصل الخسائر والأضرار المادية إلى 5.2 مليار دولار.

وشملت الأضرار الواسعة النطاق 4 محافظات في سوريا، والتي يعيش فيها نحو 10 ملايين من سكان البلاد.