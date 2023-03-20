أزمة مصرفية
جمعية العاملين ببنوك سويسرا تحذر من خفض كبير بالوظائف في كريدي سويس
الجمعية تطالب بأن يكون خفض الوظائف ببنك كريدي سويس عند أدنى حد
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حذرت جمعية العاملين ببنوك سويسرا، من خفض كبير بالوظائف بعد استحواذ UPS على كريدي سويس.
وطالبت الجمعية بأن يكون خفض الوظائف ببنك كريدي سويس عند أدنى حد.
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كان بنك UBS قد وافق على شراء منافسه الأصغر "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيسي في الصفقة، حيث سعت الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.
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