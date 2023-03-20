اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
The European Central Bank has left its key interest rate benchmarks and stimulus programs unchanged. The decision came Thursday at a meeting of the bank’s officials at its headquarters in Frankfurt, Germany. It follows a similar one by the US Federal Reserve this week to leave rates low as central banks monitor the health of major economies. Thursday’s decision is the ECB’s first under newly appointed bank president Christine Lagarde. Investors are now waiting for Lagarde to give her first official assessment of the European economy at a news conference. (File photo: AFP)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (أ ف ب)
اقتصاد أوروبا

لاغارد: أدوات جاهزة لدعم سيولة البنوك في منطقة اليورو إذا لزم الأمر

المركزي الأوروبي يرحب بصفقة كريدي سويس

فرانكفورت – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال البنك المركزي الأوروبي يوم الأحد، إن إنقاذ بنك كريدي سويس السويسري كان ضروريا لاستعادة الهدوء في الأسواق المالية وإنه لا يزال مستعدا لدعم بنوك منطقة اليورو بالقروض إذا لزم الأمر.

وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد في بيان: "أرحب بالإجراء السريع والقرارات التي اتخذتها السلطات السويسرية. كانت ضرورية لاستعادة أوضاع السوق المنتظمة وضمان الاستقرار المالي".

وأضافت "يتمتع القطاع المصرفي في منطقة اليورو بالمرونة، مع وجود مراكز قوية لرأس المال والسيولة. وعلى أي حال، لدينا أدوات جاهزة لتوفير دعم السيولة للنظام المالي في منطقة اليورو إذا لزم الأمر وللحفاظ على انتقال سلس للسياسة النقدية".

إيلون ماسك يوجه اتهامات شديدة ضد البنوك.. صورة ساخرة بدون تعليق! قصص اقتصادية بنوك إيلون ماسك يوجه اتهامات شديدة ضد البنوك.. صورة ساخرة بدون تعليق!

كان بنك UBS قد وافق على شراء منافسه الأصغر "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيسي في الصفقة، حيث سعت الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"نيويورك تايمز": قوات فاغنر خططت لاغتيال الرئيس التشادي "نيويورك تايمز": قوات فاغنر خططت لاغتيال الرئيس التشادي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط