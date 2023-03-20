وزيرة المالية السويسرية: استحواذ UBS على "كريدي سويس" ليس خطة إنقاذ

قالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر، إن صفقة استحواذ بنك "UBS" على "كريدي سويس" ليست إنقاذا بل حلا تجاريا.

وأضافت الوزيرة :"يجب أن أقول بوضوح شديد. هذه ليست خطة إنقاذ، إنه حل تجاري".

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وأوضحت لدينا صفقة استحواذ (يو.بي.إس) UBS على "كريدي سويس" Credit Suisse، لذلك هذا حل تجاري وليس إنقاذا.

وتابعت :"أردنا حقا تجنب الإنقاذ لأسباب مختلفة، لكن سأعود إلى مسألة معيار أنه "أكبر بكثير من أن يفشل".

"أقصد أنه لم يكن بالإمكان تطبيق معيار أكبر بكثير من أن يفشل هنا، لأنه بالعادة يتم تطبيقه على بنك لا يستطيع الوفاء بالتزاماته، وهنا لدينا مشكلة السيولة، لذا فهي ليست حالة نموذجية على الإطلاق"، بحسب كارين كيلر.

وتراجعت أسهم كريدي سويس بأكثر من 60%، اليوم الاثنين، في أول جلسة عقب إعلان بنك UBS موافقته مساء أمس على شراء منافسه الأصغر "كريدي سويس"، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيسي في الصفقة، حيث سعت الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.

وهوت أسهم "كريدي سويس" 62.3%، بعدما قال منافسه (يو.بي.إس) أمس الأحد أنه سيدفع ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) لشراء البنك الذي تأسس قبل 167 عاما ويتحمل خسارة تصل إلى 5.4 مليار دولار في حزمة إنقاذ تشرف عليها الجهات التنظيمية السويسرية.

وتراجعت أسهم (يو.بي.إس) 8.8%. وهبط مؤشر القطاع المصرفي 5.8%، في التعاملات المبكرة.