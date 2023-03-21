أزمة مصرفية
جمعية المصارف السويسرية: الثقة بالنظام المصرفي لم تتزعزع بسبب أزمة كريدي سويس
رئيس جمعية المصارف: القطاع المصرفي السويسري يتمتع ببيئة تنافسية قوية
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قالت جمعية المصارف السويسرية، إن الثقة بالنظام المصرفي لم تتزعزع بسبب أزمة "كريدي سويس"، إلا أنها أكدت أن الأوضاع ليست جيدة.
وأوضحت الجمعية، اليوم الثلاثاء، أن الثقة بالنظام المصرفي تعتمد على طريقة حل الأزمة المالية الحالية.
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وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف السويسرية Marcel Rohner، أنه يرى مستقبلا واعدا للبنوك السويسرية، وأن القدرة على التمويل في سويسرا لا تعد مشكلة في الوقت الحالي.
وأضاف أن القطاع المصرفي السويسري يتمتع ببيئة تنافسية قوية.
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