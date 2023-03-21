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البنك المركزي الروسي
اقتصاد روسيا

روسيا: قواعد جديدة تشجع البنوك على تعديل أصولها الأجنبية لصالح عملات الدول الصديقة

بدءا من الأول من أبريل

دبي - العربية.نت
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وضع البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء قواعد جديدة لتحفيز البنوك الروسية على تعديل أصولها من العملات الأجنبية لصالح عملات الدول التي تعدها موسكو "صديقة" بدءا من الأول من أبريل/نيسان.

وفي بيان، قال البنك المركزي إن معدل الاحتياطي المطلوب لعملات الدول "غير الصديقة" سيكون عند 7.5%، بينما سيكون معدل عملات الدول الصديقة عند 5.5%، وفق رويترز.

وتصنف روسيا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول الأخرى التي فرضت عقوبات عليها على أنها دول "غير صديقة".

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