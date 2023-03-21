أزمة مصرفية
غولدمان ساكس: الفيدرالي الأميركي لن يرفع أسعار الفائدة بسبب ضغوط النظام المصرفي
توقع أن يبقي الفيدرالي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة هذا العام بين 4.5% و4.75%
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قال بنك "غولدمان ساكس"، إن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي سبيدأ اليوم، وينتهي غدا، وذلك نتيجة الضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي.
وأوضح "غولدمان ساكس" أنه بينما استجاب صانعو السياسة بقوة لدعم النظام المالي، فإنه يبدو أن الأسواق غير مقتنعة تماما بأن الجهود المبذولة لدعم البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم ستثبت أنها كافية.
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وتوقع "غولدمان ساكس" أن يبقي الفيدرالي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة هذا العام بين 4.5% و4.75%.
من جانبه أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي "جو بايدن" لا يزال واثقا من الخطوات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من الانتقادات حول الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة وحول تعامله مع الأزمة المصرفية.
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