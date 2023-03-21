مجموعة روسية تطلق خدمة لنقل البضائع من إيران والإمارات وقطر إلى موسكو

بدأت مجموعة شركات "ديلوفيي لينيي - الخطوط العملية" الروسية المتخصصة فى مجال النقل والخدمات اللوجيستية شحن البضائع إلى روسيا من إيران والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء: "أطلقت مجموعة شركات "ديلوفيي لينيي" طرقها الخاصة من دول الشرق الأوسط إلى روسيا، وطورت مخططات لوجستية جديدة من أجل نقل البضائع من إيران والإمارات العربية المتحدة وقطر".

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وأشار البيان إلى أن " التغييرات في السياسة الخارجية والبيئة الاقتصادية أدت إلى حدوث تحول في تركيز التجارة من المناطق المعتادة في أوروبا وأميركا إلى مناطق واعدة جديدة، بما في ذلك دول الشرق الأوسط"، وفقا لـ" تاس".

كما أضاف: "أطلقنا خدمة جديدة لنقل البضائع من إيران والإمارات العربية المتحدة وقطر إلى روسيا، بناءً على طلبات المستوردين الروس، ما سيفتح فرصاً إضافية لتطوير الأنشطة التجارية لرواد الأعمال الروس".