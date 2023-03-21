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مستخدمو "تويتر" بالولايات المتحدة يعلنون عن مشاكل في عمل التطبيق

78 % من المستخدمين يبلغون عن مشاكل في تشغيل التطبيق

موسكو - تاس 
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أعلن مستخدمو الشبكة الاجتماعية "تويتر" في الولايات المتحدة عن مواجهة مشاكل في عمل التطبيق، وذلك حسبما أفادت بوابة المعلومات "داونديتيكتور".

ووفقا للبوابة التي توفر للمستخدمين معلومات في الوقت الآني حول حالة مختلف مواقع الويب والخدمات، أبلغ 78% من المستخدمين عن مشاكل في تشغيل التطبيق، و15% منهم أبلغوا عن مشاكل في عمل الموقع، و7% آخرون يجدون صعوبة في الاتصال بالمخدم.

يشار إلى تقييد الوصول لتطبيق "تويتر" في روسيا منذ مارس 2022.

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