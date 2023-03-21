مصرف لبنان يخفض عملته المحلية إلى 90 ألف ليرة مقابل الدولار

حدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الثلاثاء سعر الصرف الجديد لليرة البنانية عند 90 ألف ليرة للدولار.

وقال إن منصة صيرفة التابعة للبنك ستبدأ بيع مبالغ لم يتم تحديدها من الدولار في محاولة لوضع حد للتراجع المتفاقم في سعر صرف الليرة وفقا لـ"رويترز".

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وهوت الليرة في السوق الموازية من حوالي 121 ألفا للدولار صباح اليوم الثلاثاء إلى 140 ألفا بحلول الظهيرة، وبدأت قيمتها في الارتفاع فور إعلان القرار.

كان مصرف لبنان قد حدد سعر الصرف الرسمي عند 15 ألف ليرة للدولار في أول فبراير/ شباط الماضي وهو ما يقل 90 % بالفعل عن سعر الصرف الذي استمر لفترة طويلة عند 1507.5 ليرة.

ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة خطوة من بين خطوات عديدة وضعها صندوق النقد الدولي للبنان حتى يحصل على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للمساعدة على وضع حد لانهياره المالي.