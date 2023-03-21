موسكو ربما تجبر شركات الحبوب الأجنبية على دخول مشروعات مشتركة

ذكرت صحيفة "فيدوموستي"الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ربما تُلزم شركات صناعة الحبوب الأجنبية بدخول مشروعات مشتركة مع مؤسسات علمية محلية حتى يمكنها الاستمرار في مزاولة أنشطتها بالبلاد.

وأفادت الصحيفة أنه لن يُسمح لشركات صناعة الحبوب الأجنبية بالعمل في روسيا إلا إذا دخلوا في المشروعات المشتركة، وبحصة لا تتجاوز 49%، وفقا لما نقلته "رويترز".

مادة اعلانية

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من تقرير صحيفة فيدوموستي والذي نقل عن مصدرين وممثل لوزارة الزراعة.

وقال التقرير إن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر/ أيلول.





ومنذ أن أرسلت موسكو قواتها لغزو أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي، انسحبت عشرات الشركات الأجنبية من السوق الروسية أغلبها بسبب الصعوبات الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة الغزو.

وفي حين لا تخضع صادرات المواد الغذائية الروسية لعقوبات مباشرة، فإن روسيا تسعى إلى تشديد الرقابة على قطاع الحبوب لتفادي المخاطر التي ربما تواجهها في موسم زراعة البذور.

وروسيا واحدة من أكبر الدول المصدرة لزيت دوار الشمس إذ تبيع ملايين الأطنان منه سنويا يذهب معظمها لمستوردين كبار في الهند والصين.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس أن موسكو تعتزم تعليق مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية في حال عدم إحراز تقدم بتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الروسية، نقلاً عن "تاس".

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، أمس الاثنين، سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد المبادرة استنادا على التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة والتي تشمل إعادة ربط مصرف "روسيلخوزبنك" بنظام الدفع الدولي "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، ورفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وإعادة تشغيل خط أنابيب مادة الأمونيا من روسيا إلى ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، وإلغاء الحظر المفروض على الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المعنية بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة.

وشدد البيان على أنه "بدون إحراز تقدم في تنفيذ هذه الشروط، والتي كان ينبغي تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، سيتم تعليق مشاركتنا في مبادرة البحر الأسود".