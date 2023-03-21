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صناعة السيارات - أوروبا
صناعة السيارات - أوروبا
سيارات

نمو مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا 12.2% في فبراير

ارتفعت المبيعات إلى 902.77 ألف سيارة خلال الشهر

برلين - رويترز
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أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال شهر فبراير/شباط.

وقال الاتحاد إن عدد السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية زادت بنسبة 12.2% إلى 902 ألف و775 سيارة.

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