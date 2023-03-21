سيارات
نمو مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا 12.2% في فبراير
ارتفعت المبيعات إلى 902.77 ألف سيارة خلال الشهر
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أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال شهر فبراير/شباط.
وقال الاتحاد إن عدد السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية زادت بنسبة 12.2% إلى 902 ألف و775 سيارة.
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