نمو مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا 12.2% في فبراير

أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال شهر فبراير/شباط.

وقال الاتحاد إن عدد السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية زادت بنسبة 12.2% إلى 902 ألف و775 سيارة.