"الخارجية" الروسية: 16 دولة تريد الانضمام إلى تحالف "بريكس"

قالت وزارة الخارجية الروسية إن 16 دولة تريد الانضمام إلى تحالف "بريكس".

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تعتزم مجموعة دول بريكس "BRICS"، اعتماد قرارها هذا العام بشأن قبول أعضاء جدد، فضلاً عن تحديد المعايير التي سيتعين على الدول الراغبة في الانضمام للتحالف تلبيتها، والتي من بينها السعودية، ودول أخرى تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى التحالف، وفقاً لسفير جنوب إفريقيا في "بريكس".

وسيفيد توسيع المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بكين، حيث يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناء نفوذ دبلوماسي لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات التنموية الأخرى.

وبدأت الصين الحديث حول توسع التحالف، أثناء رئاستها للمجموعة العام الماضي، مما أثار مخاوف بين الأعضاء الآخرين من تضاؤل نفوذهم، خاصة إذا تم الاعتراف بحلفاء بكين المقربين.

من جانبه، قال في وقا سابق، سفير جنوب إفريقيا لدى التحالف، أنيل سوكلال، إن اقتراح توسيع "بريكس" سيكون أحد المحاور الرئيسية للكتلة الاقتصادية هذا العام. ويشار إلى أن جنوب إفريقيا هي الرئيس الحالي للمجموعة.