"موديز" تؤكد تصنيف الإمارات عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة "موديز" تصنيف الإمارات عند "Aa2" وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "موديز" إن تأكيد التصنيف مدعوم بتقييم بأن مستوى ديون الحكومة الاتحادية في الإمارات سيظل منخفضا جدا.

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وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية تعكس توقع أن تؤدي جهود الإمارات لتعزيز القطاعات التي لا تعتمد على الهيدروكربون لخفض انكشافها المباشر على دورات أسعار النفط.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن النظرة المستقبلية تعكس التوقعات بأن الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية قد تقلل من تعرضها غير المباشر لدورات أسعار النفط.

كما أكدت وكالة موديز تصنيف العاصمة أبوظبي عند ‭AA2‬ مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.