اتفاق بين صندوق النقد وأوكرانيا على تمويل بقيمة 15.6 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع أوكرانيا بشأن حزمة تمويل مدتها أربع سنوات، وتبلغ قيمتها نحو 15.6 مليار دولار، دعما لها فيما تواصل معركتها ضد روسيا.

يأتي الاتفاق، الذي لا يزال يتعين أن يصدق عليه مجلس إدارة الصندوق، بعد مفاوضات على مدى شهور بين خبرائه والسلطات الأوكرانية. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الموافقة على الاتفاق في الأسابيع المقبلة.

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وذكر الصندوق أنه من المتوقع أن يساعد الاتفاق في إطلاق العنان لتمويل واسع النطاق لأوكرانيا من الجهات المانحة والشركاء الدوليين.

وقال المسؤول في صندوق النقد جافين جراي، في بيان أُعلن فيه عن الاتفاق "من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي خلال الأرباع المقبلة، في ظل التعافي من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة، ومنها خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع".

وأضاف جراي أن خبراء الصندوق يتوقعون حاليا أن يتراوح التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا لعام 2023 من سالب 3% إلى 1%.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان "برنامج صندوق النقد الدولي الطموح بالغ الأهمية لدعم جهود الإصلاح في أوكرانيا، بما في ذلك تعزيز الحكم الرشيد ومعالجة مخاطر الفساد وتوفير الدعم المالي الذي تشتد الحاجة إليه".

كان الصندوق غير قاعدة إجرائية الأسبوع الماضي للسماح ببرامج قروض جديدة للبلدان التي تواجه "درجة عالية من عدم اليقين" دون تسمية أوكرانيا، التي تكافح غزوا روسيا منذ أكثر من عام.