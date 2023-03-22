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روسيا و أوكرانيا

البنك الدولي: إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب 411 مليار دولار

كان صندوق النقد توصل إلى اتفاق مع أوكرانيا على تمويل بقيمة 15.6 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب 411 مليار دولار.

وتوصل صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع أوكرانيا بشأن حزمة تمويل مدتها أربع سنوات، وتبلغ قيمتها نحو 15.6 مليار دولار، دعما لها فيما تواصل معركتها ضد روسيا.

يأتي الاتفاق، الذي لا يزال يتعين أن يصدق عليه مجلس إدارة الصندوق، بعد مفاوضات على مدى شهور بين خبرائه والسلطات الأوكرانية. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الموافقة على الاتفاق في الأسابيع المقبلة.

وذكر الصندوق أنه من المتوقع أن يساعد الاتفاق في إطلاق العنان لتمويل واسع النطاق لأوكرانيا من الجهات المانحة والشركاء الدوليين.

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